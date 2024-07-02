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Пятовский Иван Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1693

Дата смерти

Между 1762 и 1763

Пол

Мужской

Отец

Между 1677 и 1678 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1693

Отец: Пятовский Осип Карпов

Мать: ?

Рождение ребёнка
Между 1740 и 1742

Сын: Пятовской Илья Иванович

Мать ребёнка: Пятовская Евфимия

Рождение ребёнка
Между 1740 и 1741

Сын: Пятовской Осип Иванович

Мать ребёнка: Пятовская Евфимия

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Кокшенгская четверть,Важский уезд, Вологодская губ
Упоминание
1745
| Архангельський архив - Ф. 1534 О. 1 Д. 20 Ревизские сказки Кокшенской четверти 1745 г | Ревизская сказка
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1751

Дочь: (Пятовская) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Пятовская Евфимия

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Кокшенгская четверть,Важский уезд, Вологодская губ
Рождение ребёнка
С 1753 по 1754

Сын: Пятовский Григорий Иванович

Мать ребёнка: Пятовская Евфимия

Смерть
Между 1762 и 1763

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