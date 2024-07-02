Пятовский Иван Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1693
Дата смертиМежду 1762 и 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1693
Отец: Пятовский Осип Карпов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Между 1740 и 1742
Мать ребёнка: Пятовская Евфимия
Рождение ребёнка
Между 1740 и 1741
Мать ребёнка: Пятовская Евфимия
Кокшенгская четверть,Важский уезд, Вологодская губ
Упоминание
1745
| Архангельський архив - Ф. 1534 О. 1 Д. 20 Ревизские сказки Кокшенской четверти 1745 г | Ревизская сказка
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1751
Дочь: (Пятовская) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Пятовская Евфимия
Кокшенгская четверть,Важский уезд, Вологодская губ
Рождение ребёнка
С 1753 по 1754
Сын: Пятовский Григорий Иванович
Мать ребёнка: Пятовская Евфимия
Смерть
Между 1762 и 1763