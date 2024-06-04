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Шатунов Василий (Васка) Михайлов

Место рождения

поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

После 1663

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Шатунов (Шетунов) Михаил (Михалко)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунов Петр Васильев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1657

Сын: Шатунов Яков Васильев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1663

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