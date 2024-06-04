Шатунов Василий (Васка) Михайлов
Место рожденияпоч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиПосле 1663
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Шатунов (Шетунов) Михаил (Михалко)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1657
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1663