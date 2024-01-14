Исакова (Иогансон) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1928
Дата смерти02.03.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1953
Дочь: Кузнецова (Исакова) Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Исаков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1955
Отец ребёнка: Исаков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1961
Дочь: Волкова (Исакова) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Исаков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1964
Сын: Исаков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Исаков Григорий Иванович
Ставропольский, Благодарненский, Ставропольский край
Смерть
02.03.1973
Спасское, Благодарненский, Ставропольский край
Несчастный случай - ехала в кузове грузовика, и выпала. За рулем был ..