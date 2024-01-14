Исакова (Иогансон) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Иогансон) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1928

Дата смерти

02.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
26.09.1953

Дочь: Кузнецова (Исакова) Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Исаков Григорий Иванович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.08.1955

Сын: Исаков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Исаков Григорий Иванович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.07.1961

Дочь: Волкова (Исакова) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Исаков Григорий Иванович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.11.1964

Сын: Исаков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Исаков Григорий Иванович

Ставропольский, Благодарненский, Ставропольский край
Смерть
02.03.1973
Спасское, Благодарненский, Ставропольский край
Несчастный случай - ехала в кузове грузовика, и выпала. За рулем был ..

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