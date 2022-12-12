Райккерус (Матикайнен) Кристина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1820
Дата смерти21.12.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1820
Рождение ребёнка
08.03.1842
Сын: Райккерус Томас Андреевич
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Томасович
Рождение ребёнка
26.10.1844
Сын: Райккерус Абрам Андреевич
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Томасович
Рождение ребёнка
12.03.1852
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Томасович
Рождение ребёнка
01.02.1854
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Томасович
Рождение ребёнка
10.02.1856
Дочь: Хуопалайнен Катарина Андреевна
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Томасович
Рождение ребёнка
08.09.1858
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Томасович
Рождение ребёнка
02.02.1861
Дочь: Анна Мария Андреевна
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Томасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.1880