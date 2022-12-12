Райккерус (Матикайнен) Кристина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Матикайнен) Кристина Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1820

Дата смерти

21.12.1880

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1820

Отец: Матикайнен Абрахам Фридрихович

Мать: Матикайнен Мария Петровна

Рождение ребёнка
08.03.1842

Сын: Райккерус Томас Андреевич

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Томасович

Рождение ребёнка
26.10.1844

Сын: Райккерус Абрам Андреевич

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Томасович

Рождение ребёнка
12.03.1852

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Томасович

Рождение ребёнка
01.02.1854

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Томасович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.02.1856

Дочь: Хуопалайнен Катарина Андреевна

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Томасович

Рождение ребёнка
08.09.1858

Сын: Райккерус Иван Андреевич

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Томасович

Рождение ребёнка
02.02.1861

Дочь: Анна Мария Андреевна

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Томасович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райккерус Андрей Томасович

Смерть
21.12.1880
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