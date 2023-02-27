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(Стрельникова) Евдокия

Место рождения

село Сулы, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя, Обоянская, Курская, Российская империя

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Стрельников Агей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Зенов

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Рогозин Дмитрий

Отец ребёнка: Рогозин Зенов

Смерть
Неизвестно

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