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Смирнов Константин Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Смирнов Иоанн Николаев

Мать: Смирнова (Астрова) Анна Васильева

Смирнов Константин Иоаннович (1857 — ?) Родился 18 мая 1857 года в семье священника села Ильинского (в Березниках) Романов-Борисоглебского уезда Иоанна Смирнова. В 1881 году окончил Ярославскую семина... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Константинов

Мать ребёнка: Смирнова (Розова) Елена Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Лидия Константинова

Мать ребёнка: Смирнова (Розова) Елена Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солярская (Смирнова) Фаина Константинова

Мать ребёнка: Смирнова (Розова) Елена Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Розова) Елена Николаева

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Смирнова) Анна Константинова

Мать ребёнка: Смирнова (Розова) Елена Николаева

Рождение ребёнка
28.10.1884

Сын: Смирнов Дмитрий Константинов

Мать ребёнка: Смирнова (Розова) Елена Николаева

Рождение ребёнка
02.03.1892

Сын: Смирнов Геннадий Константинов

Мать ребёнка: Смирнова (Розова) Елена Николаева

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Смирнова) Мария Константинова

Мать ребёнка: Смирнова (Розова) Елена Николаева

Смерть
Неизвестно

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