Смирнов Константин Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Смирнов Константин Иоаннович (1857 — ?) Родился 18 мая 1857 года в семье священника села Ильинского (в Березниках) Романов-Борисоглебского уезда Иоанна Смирнова. В 1881 году окончил Ярославскую семина... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Константинов
Мать ребёнка: Смирнова (Розова) Елена Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Лидия Константинова
Мать ребёнка: Смирнова (Розова) Елена Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солярская (Смирнова) Фаина Константинова
Мать ребёнка: Смирнова (Розова) Елена Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Смирнова) Анна Константинова
Мать ребёнка: Смирнова (Розова) Елена Николаева
Рождение ребёнка
28.10.1884
Сын: Смирнов Дмитрий Константинов
Мать ребёнка: Смирнова (Розова) Елена Николаева
Рождение ребёнка
02.03.1892
Сын: Смирнов Геннадий Константинов
Мать ребёнка: Смирнова (Розова) Елена Николаева
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Смирнова) Мария Константинова
Мать ребёнка: Смирнова (Розова) Елена Николаева
Смерть
Неизвестно