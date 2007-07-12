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Исмуллин Михаил Леонтьевич

Место рождения

Деревня Юльтимировка, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

25.04.1928

Дата смерти

12.07.2007

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1928

Отец: Исмуллин Леонтий Биктимирович

Мать: Исмуллина Унечпи Тундуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исмуллина (Измайлова) Евдокия Пуяндаевна

Рождение ребёнка
28.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмуллина (Измайлова) Евдокия Пуяндаевна

Рождение ребёнка
02.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмуллина (Измайлова) Евдокия Пуяндаевна

Смерть
12.07.2007

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