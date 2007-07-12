Исмуллин Михаил Леонтьевич
Место рожденияДеревня Юльтимировка, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения25.04.1928
Дата смерти12.07.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исмуллина (Измайлова) Евдокия Пуяндаевна
Рождение ребёнка
02.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исмуллина (Измайлова) Евдокия Пуяндаевна