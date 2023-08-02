Тулатова (Алдатова) Багой Рувасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алдатов Рувас Халцырович
Мать: Алдатова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тулатов Майрамуко Хапазович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулатов Дзамболат Майрамукович
Отец ребёнка: Тулатов Майрамуко Хапазович
Смерть
Неизвестно