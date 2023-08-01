Макарова (Константинова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Константинова) Мария Григорьевна

Место рождения

Кезвыр

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Константинов Григорий Николаевич

Мать: не указана

Кезвыр
Бракосочетание
12.11.1908 ст.

Муж: Макаров Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
01.12.1908 ст.

Сын: Макаров Антон Фёдорович

Отец ребёнка: Макаров Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
29.06.1910 ст.

Дочь: Макарова Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Макаров Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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