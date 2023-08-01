Макарова (Константинова) Мария Григорьевна
Место рожденияКезвыр
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Константинов Григорий Николаевич
Кезвыр
Бракосочетание
12.11.1908 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1908 ст.
Отец ребёнка: Макаров Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
29.06.1910 ст.
Дочь: Макарова Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Макаров Фёдор Васильевич
Смерть
Неизвестно