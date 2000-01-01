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Ладин Кирилл
Ладин Кирилл
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
1838
Пол
Мужской
Отец
Ладин Макар
1808 г.р.
Мать
Афимья Степанова
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Ладин Макар
Мать:
Афимья Степанова
Смерть
1838
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