Клементий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1826
Дата смерти28.04.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.01.1826
Отец: Василий Иванов
Мать: Наталья Симеонова
актовую запись № 22 от 17/17.01.1826 о рождении сына Клементия у крестьянина деревни Самыловой, Г-на Зыбина Василья Иванова. | Восприемники: той же деревни крестьянин Иван Ильин. | Основание: ГАРО, Ф.... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАРО, ф. 627, оп. 260, д. 114, л.л. 201 об. - 202.
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Пронина) Дарья Климентова
Мать ребёнка: Праскева Петрова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Пронина) Авдотья Климентова
Мать ребёнка: Праскева Петрова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Праскева Петрова
Самылово
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Пронина) Марфа Климентова
Мать ребёнка: Праскева Петрова
Смерть
28.04.1880
Самылово
Актовая запись № 29 от 28/30.04.1880 о смерти от горячки крестьянина деревни Самылова Климента Васильева Пронина (54 года). | Основание: ГАРО, ф. 627, оп. 260, д. 114, л.л. 201 об. - 202. | Похоже, чт... Показать все