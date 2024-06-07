Клементий Васильев 17.01.1826 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКлементий Васильев

Клементий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1826

Дата смерти

28.04.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1826

Отец: Василий Иванов

Мать: Наталья Симеонова

актовую запись № 22 от 17/17.01.1826 о рождении сына Клементия у крестьянина деревни Самыловой, Г-на Зыбина Василья Иванова. | Восприемники: той же деревни крестьянин Иван Ильин. | Основание: ГАРО, Ф.... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАРО, ф. 627, оп. 260, д. 114, л.л. 201 об. - 202.
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Пронина) Дарья Климентова

Мать ребёнка: Праскева Петрова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Пронина) Авдотья Климентова

Мать ребёнка: Праскева Петрова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Пронин Василий Климентов

Мать ребёнка: Праскева Петрова

Самылово
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Пронина) Марфа Климентова

Мать ребёнка: Праскева Петрова

Смерть
28.04.1880
Самылово
Актовая запись № 29 от 28/30.04.1880 о смерти от горячки крестьянина деревни Самылова Климента Васильева Пронина (54 года). | Основание: ГАРО, ф. 627, оп. 260, д. 114, л.л. 201 об. - 202. | Похоже, чт... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.