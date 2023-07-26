Литвиненко Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1917

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Литвиненко (Литвиненко) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвиненко Петр

Мать ребёнка: Литвиненко (Литвиненко) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Литвиненко) Тамара

Мать ребёнка: Литвиненко (Литвиненко) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Литвиненко (Литвиненко) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Литвиненко (Литвиненко) Фёкла

Рождение ребёнка
09.01.1909

Сын: Литвиненко Петр Петрович

Мать ребёнка: Литвиненко (Литвиненко) Фёкла

Смерть
Около 1917

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