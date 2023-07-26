Литвиненко Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Литвиненко (Литвиненко) Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвиненко Петр
Мать ребёнка: Литвиненко (Литвиненко) Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Литвиненко) Тамара
Мать ребёнка: Литвиненко (Литвиненко) Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Литвиненко (Литвиненко) Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Литвиненко (Литвиненко) Фёкла
Рождение ребёнка
09.01.1909
Мать ребёнка: Литвиненко (Литвиненко) Фёкла
Смерть
Около 1917