Колесникова (Марченкова) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Марченкова) Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
20.05.1860

Дочь: Колесникова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Колесников Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
08.08.1863

Дочь: Колесникова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Колесников Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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