Колесникова (Марченкова) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1860
Дочь: Колесникова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Колесников Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
08.08.1863
Дочь: Колесникова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Колесников Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно