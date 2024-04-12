Макухина (М...дная) София Деонисьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макухина (М...дная) София Деонисьева

Место рождения

Подколодновка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Подколодновка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.12.1909

Сын: Макухин Даниил Николаевич

Отец ребёнка: Макухин Николай Николаев

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.06.1912

Сын: Макухин Афанасий Николаев

Отец ребёнка: Макухин Николай Николаев

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.11.1914

Сын: Макухин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Макухин Николай Николаев

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макухин Николай Николаев

Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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