Макухина (М...дная) София Деонисьева
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
07.12.1909
Сын: Макухин Даниил Николаевич
Отец ребёнка: Макухин Николай Николаев
Рождение ребёнка
04.06.1912
Сын: Макухин Афанасий Николаев
Отец ребёнка: Макухин Николай Николаев
Рождение ребёнка
05.11.1914
Сын: Макухин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Макухин Николай Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно