Дубровин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровин Михаил

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Место рождения

д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1921 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
26.10.1921

Сын: Дубровин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Дубровина Прасковья

д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
13.09.1926

Сын: Дубровин Иван

Мать ребёнка: Дубровина Прасковья

д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубровин Никифор

Мать ребёнка: Дубровина Прасковья

д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубровина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровина Прасковья

Смерть
Неизвестно
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