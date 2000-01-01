Дубровин Михаил
Место рожденияд.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
26.10.1921
Сын: Дубровин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Дубровина Прасковья
д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
13.09.1926
Сын: Дубровин Иван
Мать ребёнка: Дубровина Прасковья
д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубровин Никифор
Мать ребёнка: Дубровина Прасковья
д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубровина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубровина Прасковья
Смерть
Неизвестно