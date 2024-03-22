Ломтев Павел Егорович
Место рождения
Дата рождения27.02.1899 ст.
Дата смертиПосле ?.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1899 ст.
Призыв на военную службу
11.05.1942
Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Пропал без вести (военное)
?.10.1943
Гижня, Чериковский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ломтева Мария Михайловна
Смерть
После ?.10.1943