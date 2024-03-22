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Ломтев Павел Егорович

Место рождения

Радоница, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

27.02.1899 ст.

Дата смерти

После ?.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1899 ст.

Отец: Ломтев Георгий Павлович

Мать: Ломтева Александра Дмитриевна

Радоница, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Призыв на военную службу
11.05.1942
Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Пропал без вести (военное)
?.10.1943
Гижня, Чериковский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломтева Мария Михайловна

Смерть
После ?.10.1943
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