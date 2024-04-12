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Султанов Икбаль Ханович

Место рождения

Шаранбаш-Князево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.02.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаранбаш-Князево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1977

Сын: Султанов Динар Икбалевич

Мать ребёнка: Султанова Флюра Загидановна

Тимирово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Султанова Флюра Загидановна

Тимирово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1982

Сын: Султанов Альмир Икбалевич

Мать ребёнка: Султанова Флюра Загидановна

Тимирово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
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