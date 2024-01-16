Колосова Матрёна (Матрона) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Колосов Лев Силович
Отец ребёнка: Колосов Сила Дмитриевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Колосов Сила Дмитриевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Колосов Иван Силович
Отец ребёнка: Колосов Сила Дмитриевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Силовна
Отец ребёнка: Колосов Сила Дмитриевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Степанида Силовна
Отец ребёнка: Колосов Сила Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно