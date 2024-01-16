Колосова Матрёна (Матрона) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Матрёна (Матрона) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Колосов Лев Силович

Отец ребёнка: Колосов Сила Дмитриевич

Надеевщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Колосов Андрей Силович

Отец ребёнка: Колосов Сила Дмитриевич

Надеевщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Колосов Иван Силович

Отец ребёнка: Колосов Сила Дмитриевич

Надеевщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Силовна

Отец ребёнка: Колосов Сила Дмитриевич

Надеевщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Степанида Силовна

Отец ребёнка: Колосов Сила Дмитриевич

Надеевщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Сила Дмитриевич

Надеевщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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