Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья

Прасковья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

1815 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close