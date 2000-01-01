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Прасковья
Прасковья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1785
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Егор
1787 г.р.
Дети
Марфа
1815 г.р.
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь:
Марфа
Отец ребёнка:
Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Егор
Смерть
Неизвестно
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