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Наумов Вениамин Степанович

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Место рождения

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.

Дата рождения

1918

Дата смерти

01.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Наумов Степан Алексеевич

Мать: Наумова Прасковья Алексеевна

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Образование
С 01.09.1937 по 22.06.1941
Йошкар-Олинский педагогический институт
Высшее неполное
Работа или профессия
Неизвестно
Работал учителем в деревне Исаково
Смерть
01.10.1943
Погиб Ю-В 400 м. дер.Редьки, Смоленский р-н, Смоленская обл.
Причина смерти: лейтенант,погиб в бою
Похороны
Неизвестно
д.Хохлово братская могила № 8, Смоленский р-н, Смоленская обл.
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