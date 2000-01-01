Наумов Вениамин Степанович
Место рожденияс.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Дата рождения1918
Дата смерти01.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Образование
С 01.09.1937 по 22.06.1941
Йошкар-Олинский педагогический институт
Высшее неполное
Работа или профессия
Неизвестно
Работал учителем в деревне Исаково
Смерть
01.10.1943
Погиб Ю-В 400 м. дер.Редьки, Смоленский р-н, Смоленская обл.
Причина смерти: лейтенант,погиб в бою
Похороны
Неизвестно
д.Хохлово братская могила № 8, Смоленский р-н, Смоленская обл.