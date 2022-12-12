Абдрахманова Рамания Аргентовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1972
Рождение ребёнка
10.10.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганиев Мадрит Уралович
Улькунды, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1993
Отец ребёнка: Ганиев Мадрит Уралович