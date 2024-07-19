Эйзнер Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эйзнер Вера
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Лукьянова (эйзнер) Мальвина Ивановна
Мать ребёнка: Буденкова Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Буденкова Раиса Михайловна
Смерть
Неизвестно