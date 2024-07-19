Эйзнер Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйзнер Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эйзнер Вера

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Лукьянова (эйзнер) Мальвина Ивановна

Мать ребёнка: Буденкова Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Эйзнер Вениамин Иванович

Мать ребёнка: Буденкова Раиса Михайловна

Смерть
Неизвестно

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