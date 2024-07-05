Харлип Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Харлип Елья
Мать: Харлип Фрума
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1896
Мать ребёнка: Харлип (Harlip) Фейга
Рождение ребёнка
13.02.1899
Сын: Харлип Илья
Мать ребёнка: Харлип (Harlip) Фейга
Рождение ребёнка
19.05.1902
Дочь: (Харлип) Сара Ривка
Мать ребёнка: Харлип (Harlip) Фейга