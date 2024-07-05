Харлип Абрам Около 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Харлип Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Харлип Елья

Мать: Харлип Фрума

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1896

Сын: Харлип Вениамин Мордух

Мать ребёнка: Харлип (Harlip) Фейга

Рождение ребёнка
13.02.1899

Сын: Харлип Илья

Мать ребёнка: Харлип (Harlip) Фейга

Рождение ребёнка
19.05.1902

Дочь: (Харлип) Сара Ривка

Мать ребёнка: Харлип (Harlip) Фейга

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