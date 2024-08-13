Любутова (Любутова) Евгения Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Любутова) Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Любутов Матвей Леонтиевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Любутова) Агафья Матвеевна
Отец ребёнка: Любутов Матвей Леонтиевич