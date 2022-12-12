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Захаров Николай Яковлевич

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1886

Отец: Захаров Яков Максимов

Мать: Ксения Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Мария Андреева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Захаров Федор Николаевич

Мать ребёнка: Мария Андреева

Рождение ребёнка
1915

Сын: Захаров Семен Николаевич

Мать ребёнка: Мария Андреева

Рождение ребёнка
15.11.1917

Сын: Захаров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Мария Андреева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Захаров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мария Андреева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Андреева

Смерть
Неизвестно
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