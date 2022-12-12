Захаров Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1886
Отец: Захаров Яков Максимов
Мать: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
15.11.1917
Сын: Захаров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
1924
Сын: Захаров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мария Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Андреева
Смерть
Неизвестно