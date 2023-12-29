Свешникова (Осипова) Агриппина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Осипова) Агриппина Алексеевна

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

1782

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.10.1799

Муж: Свешников Осип Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.09.1800

Дочь: (Свешникова) Елизавета Осиповна

Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич

Рождение ребёнка
25.08.1801

Дочь: (Свешникова) Анна Осиповна

Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич

Рождение ребёнка
15.11.1802

Сын: Свешников Андрей Осипович

Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич

Рождение ребёнка
15.11.1802

Сын: Свешников Александр Осипович

Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.02.1805

Сын: Свешников Алексей Осипович

Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич

Рождение ребёнка
15.12.1807

Дочь: Дадонова (Свешникова) Серафима Осиповна

Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич

Смерть
После 1830

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