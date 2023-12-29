Свешникова (Осипова) Агриппина Алексеевна
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения1782
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.10.1799
Рождение ребёнка
01.09.1800
Дочь: (Свешникова) Елизавета Осиповна
Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич
Рождение ребёнка
25.08.1801
Дочь: (Свешникова) Анна Осиповна
Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич
Рождение ребёнка
15.11.1802
Сын: Свешников Андрей Осипович
Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич
Рождение ребёнка
15.11.1802
Сын: Свешников Александр Осипович
Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.02.1805
Сын: Свешников Алексей Осипович
Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич
Рождение ребёнка
15.12.1807
Дочь: Дадонова (Свешникова) Серафима Осиповна
Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич
Смерть
После 1830