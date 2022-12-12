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Андреева Любовь Григорьевна

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Место рождения

Кимры, город Кимры, Тверская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

27.11.1895

Пол

Женский

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Кимры, город Кимры, Тверская область
Бракосочетание
1888

Муж: Андреев Спиридон Андреевич

Кимры, город Кимры, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1889

Дочь: Евдокия Спиридоновна

Отец ребёнка: Андреев Спиридон Андреевич

Кимры, город Кимры, Тверская область
Рождение ребёнка
30.01.1893 ст.

Дочь: Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Андреев Спиридон Андреевич

Кимры, город Кимры, Тверская область
Смерть
27.11.1895
Кимры, город Кимры, Тверская область
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