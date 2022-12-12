Андреева Любовь Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти27.11.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1888
Рождение ребёнка
24.02.1889
Дочь: Евдокия Спиридоновна
Отец ребёнка: Андреев Спиридон Андреевич
Рождение ребёнка
30.01.1893 ст.
Дочь: Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Андреев Спиридон Андреевич
Смерть
27.11.1895