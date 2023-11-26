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Троицкий Корнилий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Семеновна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Троицкий Никанор Корнилович

Мать ребёнка: Ефимия Семеновна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Троицкий Иван Корнилович (1812 — 1847

Мать ребёнка: Ефимия Семеновна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Троицкий Петр Корнилович

Мать ребёнка: Ефимия Семеновна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Калинников Павел Корнилович

Мать ребёнка: Ефимия Семеновна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Троицкий Григорий Корнилович

Мать ребёнка: Ефимия Семеновна

Смерть
Неизвестно

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