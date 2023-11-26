Троицкий Корнилий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Семеновна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Троицкий Никанор Корнилович
Мать ребёнка: Ефимия Семеновна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Троицкий Иван Корнилович (1812 — 1847
Мать ребёнка: Ефимия Семеновна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Ефимия Семеновна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Калинников Павел Корнилович
Мать ребёнка: Ефимия Семеновна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Троицкий Григорий Корнилович
Мать ребёнка: Ефимия Семеновна
Смерть
Неизвестно