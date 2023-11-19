Матросов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матросов Геннадий Сергеевич
Мать ребёнка: Матросова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матросов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Матросова Елена Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1958
Сын: Матросов Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: Матросова Елена Максимовна
Смерть
Неизвестно