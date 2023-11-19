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Матросов Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Матросов Михаил Филиппович

Мать: Матросова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матросов Геннадий Сергеевич

Мать ребёнка: Матросова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матросов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Матросова Елена Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матросова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
11.07.1958

Сын: Матросов Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Матросова Елена Максимовна

Смерть
Неизвестно

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