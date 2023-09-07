Лысянкова Мария Аникеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лысянков Аникей
Мать: Лысянкова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замареева Надежда
Отец ребёнка: Замареев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замареев Василий
Отец ребёнка: Замареев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замареева Анна
Отец ребёнка: Замареев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Замареев Василий
Смерть
Неизвестно