Лысянкова Мария Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысянкова Мария Аникеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысянков Аникей

Мать: Лысянкова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замареева Надежда

Отец ребёнка: Замареев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замареев Василий

Отец ребёнка: Замареев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замареева Анна

Отец ребёнка: Замареев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замареев Василий

Смерть
Неизвестно
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