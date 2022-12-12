Жуков Евгений Андреевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Жуков Андрей Агафонович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1904
Жена: Жукова Лариса Ямлиховна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Жукова Лариса Ямлиховна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Жукова Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: Жукова Лариса Ямлиховна
Рождение ребёнка
11.02.1907
Дочь: Жукова Лидия Евгеньевна
Мать ребёнка: Жукова Лариса Ямлиховна
Рождение ребёнка
23.06.1908
Мать ребёнка: Жукова Лариса Ямлиховна
Рождение ребёнка
22.09.1910
Мать ребёнка: Жукова Лариса Ямлиховна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Жуков Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Жукова Лариса Ямлиховна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Жукова Лариса Ямлиховна
Смерть
Неизвестно