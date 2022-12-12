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Жуков Евгений Андреевич

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Жуков Андрей Агафонович

Мать: не указана

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
23.01.1904

Жена: Жукова Лариса Ямлиховна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Жуков Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: Жукова Лариса Ямлиховна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Жукова Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: Жукова Лариса Ямлиховна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1907

Дочь: Жукова Лидия Евгеньевна

Мать ребёнка: Жукова Лариса Ямлиховна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.06.1908

Сын: Жуков Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Жукова Лариса Ямлиховна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.09.1910

Сын: Жуков Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Жукова Лариса Ямлиховна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Жуков Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Жукова Лариса Ямлиховна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Жуков Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Жукова Лариса Ямлиховна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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