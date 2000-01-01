Хуопалайнен (Коцалайнен) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Коцалайнен) Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1845

Дата смерти

28.01.1921

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1871

Сын: Хуопалайнен Адам Петрович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Тобиасович

Рождение ребёнка
20.08.1881

Сын: Хуопалайнен Иван Петрович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Тобиасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуопалайнен Петр Тобиасович

Смерть
28.01.1921
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