Борзенков Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорзенков Егор

Борзенков Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзенков Герасим Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзенков Лазарь Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Борзенков Василий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.