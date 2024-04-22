Кузовникова (Юрьева) Ефросинья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Юрьев Федор Архипович
Бракосочетание
08.01.1829
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1839
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Арамашево, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно