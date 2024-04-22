Кузовникова (Юрьева) Ефросинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузовникова (Юрьева) Ефросинья Федоровна

Место рождения

Подосенина, Верхотурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Юрьев Федор Архипович

Мать: не указана

Подосенина, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
08.01.1829

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1839

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Арамашево, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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