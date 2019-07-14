Андреева-Фролова Нионила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1939
Дата смерти14.07.2019
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1939
Рождение ребёнка
21.02.1975
Дочь: Андреева-Лях Анна Альбертовна
Отец ребёнка: Андреев Альберт Александрович
Брянская область г.Новозыбков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Альберт Альбертович
Отец ребёнка: Андреев Альберт Александрович
Смерть
14.07.2019