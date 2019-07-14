Андреева-Фролова Нионила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева-Фролова Нионила Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1939

Дата смерти

14.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1939

Отец: Фролов Дмитрий Дмитриевич

Мать: Фролова-Андреева Анна Кузьминечна

Рождение ребёнка
21.02.1975

Дочь: Андреева-Лях Анна Альбертовна

Отец ребёнка: Андреев Альберт Александрович

Брянская область г.Новозыбков
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Альберт Альбертович

Отец ребёнка: Андреев Альберт Александрович

Смерть
14.07.2019
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