Бусов Сергей
Место рожденияКудымкар, Пермский край, Россия
Дата рождения28.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1979
Отец: Бусов Александр
Кудымкар, Пермский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бусова (Незнаева) Ольга
Рождение ребёнка
13.05.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бусова (Незнаева) Ольга
Челябинск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
18.08.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бусова (Незнаева) Ольга
Челябинск, Челябинская область, Россия