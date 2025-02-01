Бусов Сергей 28.07.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бусов Сергей

Место рождения

Кудымкар, Пермский край, Россия

Дата рождения

28.07.1979

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1979

Отец: Бусов Александр

Мать: Бусова (Немчинова) Светлана

Кудымкар, Пермский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусова (Незнаева) Ольга

Рождение ребёнка
13.05.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бусова (Незнаева) Ольга

Челябинск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
18.08.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бусова (Незнаева) Ольга

Челябинск, Челябинская область, Россия

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