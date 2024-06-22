Долинин Иван Ануфриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Долинин Иван Ануфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долинин Ануфрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Долинина) Александра

Мать ребёнка: Долинина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долинин Сергей

Мать ребёнка: Долинина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долинин Константин Иванович

Мать ребёнка: Долинина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долинин Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Долинина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.11.1928

Сын: Долинин Михаил

Мать ребёнка: Долинина Анна Дмитриевна

Россия
Смерть
Неизвестно

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