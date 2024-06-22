Долинин Иван Ануфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долинин Ануфрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Долинина) Александра
Мать ребёнка: Долинина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долинин Сергей
Мать ребёнка: Долинина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долинин Константин Иванович
Мать ребёнка: Долинина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Долинина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.11.1928
Сын: Долинин Михаил
Мать ребёнка: Долинина Анна Дмитриевна
Россия
Смерть
Неизвестно