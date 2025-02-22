Боровков Вадим Александрович 10.04.1988 — найти родственников по фамилии на Familio

Боровков Вадим Александрович

Автор
ВБ
Боровков В.

мужской, родился 10.04.1988

Отец
Боровков Александр Евгеньевич22.03.1965 г.р.
Мать
Боровкова (Корнилова) Татьяна Михайловна22.03.1966 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1988

Отец: Боровков Александр Евгеньевич

Мать: Боровкова (Корнилова) Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Рождение ребёнка
09.09.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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