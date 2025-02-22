Боровков Вадим Александрович
мужской, родился 10.04.1988
ОтецБоровков Александр Евгеньевич22.03.1965 г.р.
МатьБоровкова (Корнилова) Татьяна Михайловна22.03.1966 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.09.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности