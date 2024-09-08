Буров Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буров Иван
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурова Наталья Ильина
Рождение ребёнка
28.03.1902
Сын: Буров ?? Василий Васильевич
Мать ребёнка: Бурова Наталья Ильина
Рождение ребёнка
29.01.1910
Дочь: (Бурова) Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Бурова Наталья Ильина
ГАРО ф 627 о 278 д115
Смерть
Неизвестно