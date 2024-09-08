Буров Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буров Иван

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Наталья Ильина

Рождение ребёнка
28.03.1902

Сын: Буров ?? Василий Васильевич

Мать ребёнка: Бурова Наталья Ильина

Рождение ребёнка
29.01.1910

Дочь: (Бурова) Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Бурова Наталья Ильина

ГАРО ф 627 о 278 д115
Смерть
Неизвестно

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