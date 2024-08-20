Багарядцев Ефим Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти27.01.1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Багарядцева) Мавра Ефимовна
Мать ребёнка: Багарядцева Хиония Клементьева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Багарядцев Василий Ефимович
Мать ребёнка: Багарядцева Хиония Клементьева
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Багарядцев Николай Ефимович
Мать ребёнка: Багарядцева Хиония Клементьева
Смерть
27.01.1858 ст.