Багарядцев Ефим Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багарядцев Ефим Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

27.01.1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Багарядцев Тимофей Гурьянов

Мать: Багарядцева Ефросинья Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багарядцева Хиония Клементьева

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Багарядцева) Мавра Ефимовна

Мать ребёнка: Багарядцева Хиония Клементьева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Багарядцев Василий Ефимович

Мать ребёнка: Багарядцева Хиония Клементьева

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Багарядцев Николай Ефимович

Мать ребёнка: Багарядцева Хиония Клементьева

Смерть
27.01.1858 ст.

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