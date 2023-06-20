Тельная татьяна алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельная татьяна алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

мТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1980

Сын: Тельной владимир борисович

Отец ребёнка: Тельной борис дмитриевич

Рождение ребёнка
27.06.1983

Дочь: Тельная олеся борисовна

Отец ребёнка: Тельной борис дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельная олеся борисовна

Отец ребёнка: Тельной борис дмитриевич

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