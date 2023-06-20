Тельная татьяна алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.06.1980
Сын: Тельной владимир борисович
Отец ребёнка: Тельной борис дмитриевич
Рождение ребёнка
27.06.1983
Дочь: Тельная олеся борисовна
Отец ребёнка: Тельной борис дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельная олеся борисовна
Отец ребёнка: Тельной борис дмитриевич