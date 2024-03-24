Горелов Владимир Федорович
Место рожденияд. Подосинки, Рязанская губерния
Дата рождения07.06.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
07.06.1913
Отец: Горелов Федор Ильич
д. Подосинки, Рязанская губерния
Военная служба
С 27.06.1941 по 27.09.1960
Чернский РВК, Тульская обл., Чернский р-н
майор 245 оадн ОМ 235 габр ОМ 9 акп РГК МВО
Военная награда
08.07.1944
Наименование награды: Орден Красной Звезды Приказ подразделения №: 53 от: 08.07.1944 Издан: ВС 3 Белорусского фронта
Воинская часть: 245 оадн ОМ РГК 3 БелФ Даты подвига: 22.06.1944, 23.06.1944
Военная награда
21.02.1945
Орден Отечественной войны II степени
Воинская часть: 245 оадн ОМ РГК 28 А 3 БелФ Даты подвига: 13.01.1945, 16.01.1945-20.01.1945
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Президиум ВС СССР
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Воинское звание: ст. лейтенант Кто наградил: Президиум ВС СССР
Рождение ребёнка
Около 1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горелова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно