Травин Сергей Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.
Отец: Травин Степан (Стефан) Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1889 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь, запись №-11
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Сын: Травин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Травина (-) Домника Филипповна
Рождение ребёнка
10.06.1896 ст.
Мать ребёнка: Травина (-) Домника Филипповна
Рождение ребёнка
10.05.1905 ст.
Дочь: (Травина) Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Травина (-) Домника Филипповна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.16-17 (Рождение №-31ж)
Рождение ребёнка
11.02.1907 ст.
Мать ребёнка: Травина (-) Домника Филипповна
Смерть
После 1918