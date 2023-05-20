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Травин Сергей Степанович

Место рождения

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: Травин Степан (Стефан) Фёдорович

Мать: не указана

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
08.02.1889 ст.

Жена: Травина (-) Домника Филипповна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь, запись №-11
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Сын: Травин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Травина (-) Домника Филипповна

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.06.1896 ст.

Сын: Травин Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Травина (-) Домника Филипповна

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.05.1905 ст.

Дочь: (Травина) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Травина (-) Домника Филипповна

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.16-17 (Рождение №-31ж)
Рождение ребёнка
11.02.1907 ст.

Сын: Травин Фёдор Сергеевичч

Мать ребёнка: Травина (-) Домника Филипповна

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1918

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