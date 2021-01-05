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Давискиба Денис Валентинович
Давискиба Денис Валентинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.04.1978
Пол
Мужской
Отец
Давискиба Валентин Федорович
1944 г.р.
Мать
Давискиба (Бебелина) Людмила Федоровна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1978
Отец:
Давискиба Валентин Федорович
Мать:
Давискиба Людмила Федоровна
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