Королев Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.02.1987

Жена: Королева (Моисеева) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
12.04.1989

Дочь: Королева Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Королева (Моисеева) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
01.02.1991

Сын: Королев Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Королева (Моисеева) Ольга Владимировна

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