Королев Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.02.1987
Рождение ребёнка
12.04.1989
Дочь: Королева Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Королева (Моисеева) Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
01.02.1991
Мать ребёнка: Королева (Моисеева) Ольга Владимировна