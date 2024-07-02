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Охин Василий Георгиевич

Место рождения

Красное Знамя, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

18.05.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1954

Отец: Охин Георгий Васильевич

Мать: Охина (Гусько) Зинаида Захаровна

Красное Знамя, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
28.11.1975

Жена: Охина (Сушко) Светлана Степановна

Красное Знамя, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.12.1977

Сын: Охин Роман Васильевич

Мать ребёнка: Охина (Сушко) Светлана Степановна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.06.1985

Дочь: Охина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Охина (Сушко) Светлана Степановна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.05.1987

Дочь: Охина Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Охина (Сушко) Светлана Степановна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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