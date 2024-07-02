Охин Василий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения18.05.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1954
Бракосочетание
28.11.1975
Рождение ребёнка
30.12.1977
Мать ребёнка: Охина (Сушко) Светлана Степановна
Рождение ребёнка
19.06.1985
Дочь: Охина Елена Васильевна
Мать ребёнка: Охина (Сушко) Светлана Степановна
Рождение ребёнка
01.05.1987
Дочь: Охина Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Охина (Сушко) Светлана Степановна