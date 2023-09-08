Замятин Замякин Замяткин Никита Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти14.03.1914 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холоденко (Замякина Замятина Замяткина) Ксения Никитина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замятина Замякина Замяткина Наталья Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замятин Замякин Замяткин Косма Косьма Никитович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Замятин Замякин Замяткин Прохор Никитович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.03.1914 ст.
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
от старости