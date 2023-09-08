Замятин Замякин Замяткин Никита Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятин Замякин Замяткин Никита Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

14.03.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холоденко (Замякина Замятина Замяткина) Ксения Никитина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замятина Замякина Замяткина Наталья Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замятин Замякин Замяткин Косма Косьма Никитович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Замятин Замякин Замяткин Прохор Никитович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.03.1914 ст.
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
от старости

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