Ромашина Прасковья
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ромашин Савелий Дементьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Александра Савельевна
Отец ребёнка: Ромашин Савелий Дементьевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Савельевна
Отец ребёнка: Ромашин Савелий Дементьевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Ромашин Савелий Дементьевич
Смерть
Неизвестно