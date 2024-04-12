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Ромашина Прасковья

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ромашин Петр Савельевич

Отец ребёнка: Ромашин Савелий Дементьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Александра Савельевна

Отец ребёнка: Ромашин Савелий Дементьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Савельевна

Отец ребёнка: Ромашин Савелий Дементьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ромашин Иван Савельевич

Отец ребёнка: Ромашин Савелий Дементьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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