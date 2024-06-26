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Тутынин Харитон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тутынин Михаил Федорович

Мать: Тутынина (Максимова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутынин Павел

Мать ребёнка: Тутынина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тутынина) Елизавета

Мать ребёнка: Тутынина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривоногова Вера Харитоновна

Мать ребёнка: Тутынина ?

Рождение ребёнка
07.01.1910

Сын: Тутынин Михаил Харитонович

Мать ребёнка: Тутынина ?

Смерть
Неизвестно

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