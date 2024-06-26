Тутынин Харитон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тутынин Павел
Мать ребёнка: Тутынина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тутынина) Елизавета
Мать ребёнка: Тутынина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривоногова Вера Харитоновна
Мать ребёнка: Тутынина ?
Рождение ребёнка
07.01.1910
Сын: Тутынин Михаил Харитонович
Мать ребёнка: Тутынина ?
Смерть
Неизвестно