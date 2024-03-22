Ярмолюк Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмолюк Владимир Степанович

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Место рождения

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край

Дата рождения

24.01.1959

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1959

Отец: Ярмолюк Степан Ферапонтович

Мать: Ярмолюк Галина Семёновна

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Бракосочетание
24.08.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
04.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
07.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Советск, Советский, Калининградская область
Развод
27.10.2001

Жена: скрыто настройками приватности

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
30.01.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
01.03.2002

Жена: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
01.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Сахновщина, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Советск, Советский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Малое Лесное, Гурьевский, Калининградская область
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